韓国メディア福島に招待、旅行者誘致へ＝復興庁

韓国韓国メディア福島に招待、旅行者誘致へ＝復興庁観光NEW国・地域韓国業種観光関連タグ韓国日本観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事大亜湾・嶺澳原発、10項目の改善措置完了香港公益マクロ経済インフラ電力・ガス・水道建設・プラント社会一般政策・法律・規制環境相、日本の事故教訓も原発政策転換なしインド公益インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制原発開発、計画通り推進へ＝国会事務局長ベトナム公益マクロ経済インフラ電力・ガス・水道原発計画に変更なし、福島第１事故もベトナム公益インフラ電力・ガス・水道越の放射線レベルに異常なし＝原子力委員会ベトナム公益インフラ電力・ガス・水道社会一般事件