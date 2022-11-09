ソーホーの店舗、規制緩和で賃料４割上昇

香港ソーホーの店舗、規制緩和で賃料４割上昇建設NEW国・地域香港業種建設関連タグ香港不動産小売り外食・飲食観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事７月の事業用不動産取引、件数・額とも減少香港建設保健医療不動産政策・法律・規制外食・飲食５月の事業用不動産成約件数、前月比25％増香港建設不動産政策・法律・規制小売り今年の工商舗売買、03年下回る水準に＝中原香港建設統計不動産政策・法律・規制香港テナント市場、下期に調整期入り＝中原香港建設不動産建設・プラント契約期間中に店舗賃料値下げ、撤退防止へ香港建設卸売り不動産建設・プラント観光小売り