コロナ感染拡大に新たな波

中国-全国コロナ感染拡大に新たな波７日に7500人、５月初旬の高水準社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事コロナ感染、無症状が5000人迫る中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般