新型コロナの域内感染者、８日は２万4935人

台湾新型コロナの域内感染者、８日は２万4935人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、２日は３万3116人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、31日は２万2593人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は４万1364人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、９日は２万8028人台湾社会保健医療社会一般