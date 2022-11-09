活動制限レベル１、ジャワ・バリで21日まで

インドネシア活動制限レベル１、ジャワ・バリで21日まで社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事コロナ規制を５週間延長、最低レベル維持インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ規制、最低レベルを10月３日まで延長インドネシア社会保健医療社会一般ジャワ・バリ、活動制限レベル１を29日までインドネシア社会保健医療社会一般首都圏レベル１に引き下げ、100％出社可能にインドネシア社会保健医療社会一般首都レベル１に緩和、ジャワ・バリ活動制限インドネシア社会保健医療社会一般