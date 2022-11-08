エアアジアＸが羽田線を再開、週３往復運航

マレーシアエアアジアＸが羽田線を再開、週３往復運航PICK UP運輸NEW国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア日本空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事エアアジアＸ、コロナ後へ路線拡充に本腰マレーシア運輸空運観光エアアジアＸ、11月に羽田線の運航再開マレーシア運輸空運観光エアアジアＸ、日本行き３路線を復活マレーシア運輸空運観光エアアジアＸ成田便、来月で運休：28日に新たな日本路線就航を発表マレーシア運輸倉庫空運タイエアアジアＸ、成田・大阪片道１万円タイ運輸倉庫空運政策・法律・規制