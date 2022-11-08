東南アジア客の回復に期待

香港東南アジア客の回復に期待ツアー行動制限緩和、業界が歓迎PICK UP観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港保健医療外食・飲食観光娯楽政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き東南アジア客の回復に期待 ツアー行動制限緩和、業界が歓迎香港観光保健医療観光娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEWタイ経済、本格回復の鍵は中国 待たれる「ゼロコロナ」の転換タイ経済マクロ経済観光政治一般政策・法律・規制インバウンド客、ツアーなら行動制限緩和香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食全人代でゼロコロナ議論なし 香港選出の常務委員、緩和観測に香港社会社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制経済の本格回復、観光に望み 印とマレーシアの旅行者増に期待タイ観光マクロ経済観光政策・法律・規制アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事インバウンド客、ツアーなら行動制限緩和香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食隔離廃止は逆風、飲食業界が懸念香港サービス保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食香港に戻らぬクルーズ船 コロナ規制に嫌気、業界が陳情香港観光保健医療海運観光政策・法律・規制旅行480社、域内ツアーを再開香港観光観光旅行業界、政府に通関の早期再開を要望香港観光観光政策・法律・規制