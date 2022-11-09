コロナ禍で市販薬に新需要、休む風潮背景

日本コロナ禍で市販薬に新需要、休む風潮背景医薬NEW国・地域日本業種医薬関連タグ日本医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事健康食品市場、８カ国・地域で1.6兆円ベトナム食品統計食品・飲料保健医療医薬品大正製薬、米ブリストル子会社など買収インドネシア医薬医薬品鉄鋼・金属証券社会短信ベトナム社会社会一般事件一部の指示薬品が保険適用外に、胃薬など台湾保健医療医薬品社会一般政治一般政策・法律・規制大正製薬、タイを製造・販売の拠点にタイ製造貿易医薬品その他製造卸売りメディア雇用・労務小売り