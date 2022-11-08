新規感染2521人、６日ぶり３千人下回る

マレーシア新規感染2521人、６日ぶり３千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事新規感染2913人、４日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1572人、再び２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染4334人、２日ぶり４千人超マレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染2.7万人、累計387.2万人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染5403人、５日ぶり５千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般