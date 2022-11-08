７日の感染者44人、新たな死者確認されず

ミャンマー７日の感染者44人、新たな死者確認されず安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事６日の感染者45人、新たな死者確認されずミャンマー社会保健医療社会一般23日の感染者158人、新たに死者１人ミャンマー社会保健医療社会一般19日の感染者32人、２日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者11人、109日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般４日の感染者数27人、死者28日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般