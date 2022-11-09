自然電力が現法設立、再生エネ事業を強化

タイ自然電力が現法設立、再生エネ事業を強化日系企業進出PICK UP公益NEW国・地域タイ業種公益関連タグタイ日本電力・ガス・水道環境関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向自然電力が現法設立、再生エネ事業を強化タイ公益電力・ガス・水道環境NEWエイブル、タイとカンボジアに支店オープンタイ建設不動産NEW日産が蘇州に新会社、ロボタクシー事業中国-江蘇車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運ニトリが北京初出店、23年末に100店中国-北京商業その他製造小売り高友繊維、ゲアン省に靴下工場を新設ベトナム繊維繊維東京チカラめし、１月にタイ１号店タイサービス食品・飲料外食・飲食関連記事自然電力、フジシール工場で太陽光発電契約タイ公益その他製造電力・ガス・水道住宅開発セナ、屋根置き太陽光発電を拡大タイ公益電機電力・ガス・水道不動産建設・プラント環境政策・法律・規制着色剤サリー、再生エネ発電関連事業に参入タイ化学化学一般電力・ガス・水道再生エネＰＳＴＣ、太陽光発電の新会社設立タイ公益電機電力・ガス・水道環境上期の再生可能エネ発電容量、太陽光が初首位台湾公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制