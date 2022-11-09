コバクシン５千万回分、近く有効期限切れ

インドコバクシン５千万回分、近く有効期限切れ医薬NEW国・地域インド業種医薬関連タグインド保健医療医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事コバクシンの有効期間、12カ月に延長インド医薬医薬品社会一般政策・法律・規制コバクシンの供給遅延、接種目標達成に影響インド医薬保健医療医薬品インド製ワクチン、ブラジルでの試験中止にインド医薬保健医療医薬品社会一般事件ワクチン6.6億回分、政府が新たに発注インド医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ブラジル当局、コバクシンの輸入許可見送りインド医薬保健医療医薬品