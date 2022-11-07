週末感染者は１日400人下回る、累計1151万人

ベトナム週末感染者は１日400人下回る、累計1151万人安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事新規感染989人、前日から304人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染685人、前日から174人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染927人、前日から88人増ベトナム社会社会一般新規感染839人、前日から62人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染777人、前日から８人増ベトナム社会保健医療社会一般