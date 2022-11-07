週末３日間の感染者、5000人前後で推移

香港週末３日間の感染者、5000人前後で推移安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、5000人超で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間の感染者、4000人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般週末３日間、単日感染者は８千人前後香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制