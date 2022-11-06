コロナ感染、５月初旬以来の高水準に

中国-全国コロナ感染、５月初旬以来の高水準に安全情報PICK UP社会更新国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事コロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染、無症状が２カ月ぶり高水準中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、週末３日間は891人中国-全国社会保健医療社会一般