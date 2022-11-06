新規感染4621人、３日連続で４千人上回る

マレーシア新規感染4621人、３日連続で４千人上回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事新卒者の採用市場が回復傾向 21年失業率4.1％、コロナ前水準にマレーシア経済マクロ経済統計教育雇用・労務エンデミック移行の準備整った＝保健相インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制為替参照１万4621ルピア、株価は反発インドネシア金融金融一般証券立法会選告示、有効立候補者は287人香港政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙北京のネットユーザー170万を突破中国-全国統計通信