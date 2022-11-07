新型コロナ、今後数週間に新たな波＝医務官

オーストラリア新型コロナ、今後数週間に新たな波＝医務官医薬NEW国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事豪国際線の一部でマスク義務撤廃、９日からオーストラリア経済保健医療空運政策・法律・規制豪のコロナ感染、近くピークに 死者数は増加傾向オーストラリア社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ＮＳＷ、アフリカ南部からの入国規制緩和オーストラリア社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制ＶＩＣ住宅群をロックダウン、感染増でオーストラリア社会社会一般政策・法律・規制首相が政府間会議を緊急召集、変異種対策へオーストラリア社会保健医療社会一般政策・法律・規制