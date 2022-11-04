投資委、水素自動車生産などへの優遇策発表

タイ投資委、水素自動車生産などへの優遇策発表PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画中国-広東車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW小米が半導体企業に投資、ＥＶ開発へ着々中国-北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWＢＹＤの10月販売、８カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車NEWリンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基香港車両自動車インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産環境NEW鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW現代自の新ＥＶ販売、国民車・ソナタ上回る韓国車両自動車NEW関連記事ＥＥＣ、向こう５年で８兆円の投資誘致目標タイ経済マクロ経済自動車ＩＴ一般通信インフラ設備投資建設・プラント政策・法律・規制投資委、バッテリー生産などの事業承認タイ経済マクロ経済統計電機設備投資政策・法律・規制車部品新経済回廊、投資が10年で1.6兆円の見込みタイ経済マクロ経済インフラ不動産政策・法律・規制財政ＥＥＣ事務局長、他の特区開発の必要性強調タイ経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制スマート都市開発の優遇策、ＢＯＩが策定へタイ経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政