鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へ

台湾鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へPICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾中東自動車ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画中国-広東車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW小米が半導体企業に投資、ＥＶ開発へ着々中国-北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWＢＹＤの10月販売、８カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車NEWリンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基香港車両自動車インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産環境NEW鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW現代自の新ＥＶ販売、国民車・ソナタ上回る韓国車両自動車NEW関連記事鴻海とＮＸＰ、ＥＶプラットフォーム開発へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター鴻海、サウジ合弁に172億円出資台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資鴻海、サウジ公的投資基金とＥＶ合弁設立か台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター港湾運営ＰＳＡ、サウジでコンテナ埠頭開発シンガポール運輸インフラ建設・プラント海運輸出入銀、サウジ通貨建て債券を発行韓国金融金融一般証券