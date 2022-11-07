香港・マカオ籍の団体旅行、７日から再開

台湾香港・マカオ籍の団体旅行、７日から再開観光NEW国・地域台湾業種観光関連タグ中国香港マカオ台湾観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事感染者の自主健康管理、緩和発表＝指揮中心台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制観光局が手引き準備、水際対策緩和で＝交通相台湾経済マクロ経済保健医療観光政策・法律・規制訪日旅行の再開、台湾側規制がハードルに台湾観光観光入境者隔離中の検査を強化、クラスター受け台湾社会保健医療社会一般新型コロナ感染者、12日連続ゼロ台湾社会保健医療社会一般軍事