リンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基

香港リンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基車両NEW国・地域香港業種車両関連タグ香港自動車金融一般不動産電力・ガス・水道インフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、ブラジルに新工場３カ所建設を計画中国-広東車両自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEW小米が半導体企業に投資、ＥＶ開発へ着々中国-北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWＢＹＤの10月販売、８カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車NEWリンクのＥＶ充電設備、24年末までに３千基香港車両自動車インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産環境NEW鴻海がサウジＥＶ合弁設立、25年に発売へ台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW現代自の新ＥＶ販売、国民車・ソナタ上回る韓国車両自動車NEW関連記事シンガポールＧＬＰ、ＲＥＩＴ香港上場検討香港金融金融一般証券不動産倉庫ＲＥＩＴのリンク、豪州シドニーの物件取得香港建設金融一般証券不動産リンク、香港・本土大都市で物件取得を検討香港建設決算不動産建設・プラントリンクの18年３月期、８％増収に香港建設決算金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント小売りリンクの17年３月期、６％増収に香港建設決算金融一般設備投資卸売りその他サービス不動産小売り