新規感染819人、前日から63人増

ベトナム新規感染819人、前日から63人増安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染756人、前日から307人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染582人、前日から41人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染673人、前日から348人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染1587人、前日から２人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染777人、前日から８人増ベトナム社会保健医療社会一般