米４連続0.75％利上げ、各国の通貨安継続か

米国米４連続0.75％利上げ、各国の通貨安継続か経済NEW国・地域米国業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機10月末の外貨準備、市場介入で27.6億ドル減韓国金融金融一般NEW政策金利4.25％に、米利上げで追随香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW中銀が再利上げ、年2.75％に 今年４度目、来年も引き上げ継続かマレーシア金融マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制財政NEW中銀、次回0.75％利上げへ 通貨安を警戒、異例の言及フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW米４連続0.75％利上げ、各国の通貨安継続か米国経済マクロ経済NEW韓国の信用度悪化、輸出不振やインフレで韓国金融マクロ経済金融一般関連記事米が３連続0.75％利上げ、円安懸念も米国経済マクロ経済27年ぶり0.75％利上げ、金利差拡大で円安加速も米国経済金融一般政策・法律・規制米22年ぶり0.5％利上げ、金融引き締め加速米国経済マクロ経済金融一般米ＦＲＢゼロ金利終了、利上げ0.25％米国金融金融一般首相「米利下げを歓迎」タイ金融一般政治一般政策・法律・規制