職場でのマスク着用任意に、労働省指針

フィリピン職場でのマスク着用任意に、労働省指針PICK UP社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事学校の授業、マスク着用任意にフィリピン社会保健医療社会一般教育政策・法律・規制大統領、屋内外のマスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制中部セブ市、マスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔セブ通信〕州議会、屋外マスク義務撤廃を承認フィリピン医薬保健医療政策・法律・規制セブ州、屋外でのマスク着用義務を撤廃フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制