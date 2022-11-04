マカオ、再び全住民にＰＣＲ検査

マカオマカオ、再び全住民にＰＣＲ検査社会NEW国・地域マカオ業種社会関連タグ香港マカオ保健医療観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事マカオのＰＣＲ検査完了、全員陰性マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制マカオ、３度目の全住民ＰＣＲ検査を実施マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制マカオグランプリ、予定通り11月開催へマカオ社会保健医療社会一般スポーツイベントマカオグランプリ、現時点では予定通り開催マカオ観光自動車保健医療観光スポーツイベント文化・宗教マカオの旅行物価指数、19年は0.37％低下マカオ観光統計観光小売り外食・飲食