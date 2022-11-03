新型コロナの域内感染者、３日は２万9922人

台湾新型コロナの域内感染者、３日は２万9922人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、30日は３万1500人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、19日は４万4601人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、29日は４万4665人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、28日は４万8421人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、23日は３万9769人台湾社会保健医療社会一般