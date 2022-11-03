労働者海外派遣、３万人超え

ミャンマー労働者海外派遣、３万人超え３カ月で前年年間の５倍にPICK UP経済NEW国・地域ミャンマー業種経済関連タグ韓国タイミャンマーマレーシアシンガポール日本マクロ経済統計雇用・労務政治一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事労働者海外派遣、再開で急増 先行の日本、今年は過去最多にミャンマー経済マクロ経済統計雇用・労務コロナ新規感染者、４日連続で700人台韓国社会保健医療医薬品社会一般19年通年の民間住宅着工、５年ぶり低水準香港建設統計不動産建設・プラント上半期の対日貿易、7585億円の入超タイ経済マクロ経済貿易パーム油輸出関税、４月は10.5％据え置きインドネシア農水貿易農林・水産政策・法律・規制財政