スワンナプーム空港が大混雑、観光業が懸念

タイスワンナプーム空港が大混雑、観光業が懸念運輸NEW国・地域タイ業種運輸関連タグタイ空運統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事連休初日に空港が大混雑、航空庁が改善命令タイ運輸保健医療空運観光政策・法律・規制政府、中国人・インド人旅行者のビザ免除へタイ観光観光政策・法律・規制電子到着ビザ、来月14日から４空港で導入へタイ観光ＩＴ一般観光入国審査を迅速化、年末年始の旅行シーズンタイ観光空運観光政策・法律・規制入管が600人増員、旅行者増加に対応タイ観光空運観光