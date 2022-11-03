新規感染3969人、３日ぶり３千人超え

マレーシア新規感染3969人、３日ぶり３千人超え安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療医薬品統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事コロナ感染者が再び増加傾向 保健相、連休前に注意呼び掛けマレーシア社会保健医療医薬品社会一般新規感染者数、翌日公表に変更マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染4744人、２日連続４千超えマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染4626人、累計247.6万人マレーシア社会統計保健医療社会一般２回接種率、今月中に成人人口比40％達成へマレーシア社会マクロ経済統計保健医療社会一般政策・法律・規制