豪人の４分の１、コロナで生活苦に＝調査

オーストラリア豪人の４分の１、コロナで生活苦に＝調査経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事接種完了者の入国規制緩和、10日から順次シンガポール社会保健医療空運観光社会一般政策・法律・規制ミャンマーの今年度ＧＤＰ成長率２％も、世銀ミャンマー経済マクロ経済保健医療外交政府、新型コロナ研究支援に１億ドル拠出香港医薬保健医療社会一般政策・法律・規制財政国民の75％が疑問、比の経済回復フィリピン社会マクロ経済統計食品・飲料社会一般上海のバンドは自殺の名所、年平均２００人が飛び込み中国-全国社会一般