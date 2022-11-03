ＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置も

インドネシアＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置も車両国・地域インドネシア業種車両関連タグシンガポールインドネシア自動車二輪車車部品電機貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の10月販売、2.2倍の1.8万台中国-浙江車両統計自動車零ホウ汽車、10月販売は7026台中国-浙江車両統計自動車天奇、ＥＶ愛馳と車載電池分野で提携中国-江蘇車両自動車車部品北汽新能源の10月販売、２カ月連続プラス中国-北京車両統計自動車小鵬の納車台数、10月は50％減の5100台中国-広東車両統計自動車中国ＢＹＤ、ＥＶの「ＡＴＴＯ３」発売タイ車両自動車電機関連記事ＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置もインドネシア車両貿易自動車二輪車電機政策・法律・規制車部品ＥＶの不完全ノックダウン部品、関税ゼロにインドネシア車両貿易自動車環境政策・法律・規制車部品ＥＶのＣＫＤ生産は24年までに終了：産業相インドネシア車両自動車政策・法律・規制車部品１～６月の自動車生産62万台 ガイキンド統計、単月は15％減少インドネシア車両マクロ経済自動車未完成車の輸入関税０％に、年末までに公布インドネシア車両貿易自動車その他製造政策・法律・規制