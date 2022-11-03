ハノイに初の夜間歓楽地区、観光客誘致狙う

ベトナムハノイに初の夜間歓楽地区、観光客誘致狙うPICK UP観光国・地域ベトナム業種観光関連タグベトナム観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事ビンホームズと三菱商事、ハノイで高層住宅ベトナム建設不動産建設・プラントビンホームズ、ハノイでサービスアパートベトナム建設不動産建設・プラントビンホームズ、住宅をオンラインで販売ベトナム建設ＩＴ一般不動産建設・プラントビンＧ、ハノイで立体交差橋建設を計画ベトナム建設不動産建設・プラント陸運ビングループ、19年売上高は目標下回るベトナム建設決算自動車二輪車電子・コンピューター不動産建設・プラント