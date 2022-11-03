ＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置も

インドネシアＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置もPICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車二輪車車部品電機貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の10月販売、2.2倍の1.8万台中国-浙江車両統計自動車零ホウ汽車、10月販売は7026台中国-浙江車両統計自動車天奇、ＥＶ愛馳と車載電池分野で提携中国-江蘇車両自動車車部品北汽新能源の10月販売、２カ月連続プラス中国-北京車両統計自動車小鵬の納車台数、10月は50％減の5100台中国-広東車両統計自動車中国ＢＹＤ、ＥＶの「ＡＴＴＯ３」発売タイ車両自動車電機関連記事ＥＶ部品の輸入関税、来年から優遇措置もインドネシア車両貿易自動車二輪車電機政策・法律・規制車部品ＥＶの不完全ノックダウン部品、関税ゼロにインドネシア車両貿易自動車環境政策・法律・規制車部品ＥＶのＣＫＤ生産は24年までに終了：産業相インドネシア車両自動車政策・法律・規制車部品１～６月の自動車生産62万台 ガイキンド統計、単月は15％減少インドネシア車両マクロ経済自動車未完成車の輸入関税０％に、年末までに公布インドネシア車両貿易自動車その他製造政策・法律・規制