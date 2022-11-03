財政長官、コロナ回復で金融サミット出席

香港財政長官、コロナ回復で金融サミット出席PICK UP金融国・地域香港業種金融関連タグ香港保健医療金融一般マクロ経済イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事財政長官が陰性で帰路、１日午後に香港到着香港金融金融一般イベント政治一般政策・法律・規制陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般新たに505人感染、４月以来の500人台香港社会統計保健医療社会一般１日当たりの感染者、200人台まで減少香港社会統計保健医療社会一般新たに5.7万人感染、２日連続５万人超え香港社会統計保健医療社会一般