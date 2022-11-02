ジャカルタの就労時間規制も、運輸局が示唆

インドネシアジャカルタの就労時間規制も、運輸局が示唆運輸国・地域インドネシア業種運輸関連タグインドネシア陸運政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事中央銀が政策金利引き上げ示唆、ルピア安でインドネシア金融金融一般年間300万人の雇用創出、財界が提言インドネシア経済マクロ経済その他製造農林・水産石油・石炭・ガスインフラ金融一般設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制財政電気料金値上げ案、各界が強く反発インドネシア公益マクロ経済自動車二輪車繊維石油・石炭・ガスインフラ政策・法律・規制法人税率、最新改正案は5年で5％低減インドネシア経済マクロ経済自動車二輪車設備投資政策・法律・規制財政新労働法案、経営者側が妥協示唆インドネシア雇用・労務政策・法律・規制