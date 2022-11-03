学校の授業、マスク着用任意に

フィリピン学校の授業、マスク着用任意に社会国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事大統領、屋内外のマスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制屋内のマスク義務解除、公共交通など除きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制屋内のマスク義務解除、公共交通など除きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制中部セブ市、マスク着用義務を解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用解除を検討、マルコス大統領フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制