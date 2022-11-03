鴻海鄭州工場、従業員に出勤・皆勤手当

台湾鴻海鄭州工場、従業員に出勤・皆勤手当ＩＴ国・地域台湾業種ＩＴ関連タグ台湾ＩＴ一般電子・コンピューター雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事鄭州工場での感染、鴻海「抑制しつつある」台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター保健医療鴻海、中国太原工場で全従業員にＰＣＲ検査台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信鴻海、鄭州の移動制限は「稼働に影響なし」台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター保健医療社会一般政策・法律・規制鴻海が緊急増員、iPhone13対応で台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター鴻海、中国鄭州工場で人材確保の「奨励金」台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器雇用・労務