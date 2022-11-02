新規感染5652人、前日比2.2倍（１日）

シンガポール新規感染5652人、前日比2.2倍（１日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染3352人、前日比2.3倍（13日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2745人、前日比2.3倍（６日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染10230人、前日比2.2倍（２日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染5130人、前日の2.1倍（14日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3688人、前週同日から減少（26日）シンガポール社会保健医療社会一般