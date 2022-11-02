新規感染2913人、２日連続３千人下回る

マレーシア新規感染2913人、２日連続３千人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染2913人、４日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染3129人、３日連続３千人上回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1483人、４日連続で２千人未満マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1626人、２日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染1924人、再び２千人下回るマレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般