新型コロナの域内感染者、１日は３万4242人

台湾新型コロナの域内感染者、１日は３万4242人安全情報社会国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事新型コロナの域内感染者、30日は３万1500人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、23日は３万5322人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、19日は４万4601人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、18日は４万4846人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は４万2212人台湾社会保健医療社会一般