日韓産業技術フェア、ソウルで開催

韓国日韓産業技術フェア、ソウルで開催PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国日本マクロ経済イベント関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事在東南ア日系企業との商談会開催、ジェトロベトナム経済マクロ経済ジェトロ、ＨＣＭ市で裾野産業向け展示商談会ベトナム経済自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機鉄鋼・金属その他製造精密機器機械イベント日韓産業技術フェアを開催、ソウル市内で韓国経済マクロ経済その他製造イベント雇用・労務鳩山元首相、ソウルの日中韓協力事務局訪問韓国経済マクロ経済イベント政策・法律・規制外交日韓財界会議、7日からソウルで開催韓国外交