マカオ、全住民にＰＣＲ検査実施

マカオマカオ、全住民にＰＣＲ検査実施社会国・地域マカオ業種社会関連タグ香港マカオ保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事マカオが全員抗原検査、３日連続で義務付けマカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制入国時の陰性証明不要に、９月３日から適用韓国社会社会一般マカオでまた全員検査、４日から３回マカオ社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制マカオの全住民ＰＣＲ検査、結果は全て陰性マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制抗原検査の上限価格、ジャワ島は25万ルピアインドネシア医薬保健医療