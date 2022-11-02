７～９月の失業率1.2％、４期連続で改善

タイ７～９月の失業率1.2％、４期連続で改善経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事21年４Ｑの失業率、1.6％に改善タイ社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制２Ｑの失業率1.9％、「失業状態」も36％減タイ経済マクロ経済統計雇用・労務12月失業率1.5％、改善も「失業状態」増加タイ経済マクロ経済統計雇用・労務11月の失業率2.0％、２カ月ぶり改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務10月の失業率2.1％、３カ月ぶりに悪化タイ経済マクロ経済統計雇用・労務