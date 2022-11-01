新規感染2612人、５日連続減少（31日）

シンガポール新規感染2612人、５日連続減少（31日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事新規感染3240人、４日連続減少（30日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染4454人、５日連続で減少（23日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3541人、７週間ぶり低水準（８日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染3128人、４日ぶり増加（11日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染１万5283人、死者４人（20日）シンガポール社会保健医療社会一般