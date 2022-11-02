豪の税金滞納額448億＄に、過去３年で70％増

オーストラリア豪の税金滞納額448億＄に、過去３年で70％増経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事豪国税局、小企業への厳格な税金取立を再開オーストラリア経済政策・法律・規制財政国税局が取り立て再開、建設業界で倒産増かオーストラリア建設建設・プラント政策・法律・規制財政豪の税金未納額、コロナ危機前に335億＄にオーストラリア経済マクロ経済財政破産による国税局への債務、１年で20％増オーストラリア経済マクロ経済財政未納税額188億ドル、税金回収費も急増オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制財政