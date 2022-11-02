ＮＺ、今後数カ月は「生活厳しい」

ニュージーランドＮＺ、今後数カ月は「生活厳しい」経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事ＮＺで自動車ローン滞納が増加、次は住宅かニュージーランド金融マクロ経済自動車金融一般不動産ＮＺの債務返済滞納件数、５月に11.7％増加ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般ＮＺのＧＤＰ、0.2％減少 オミクロン打撃も利上げは続行へニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般ＮＺの住宅価格0.9％減、10年以来最大の下落幅ニュージーランド建設不動産ＮＺの債務の返済滞納件数、11月に８％増加ニュージーランド経済マクロ経済