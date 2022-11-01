31日の感染者91人、新たな死者確認されず

ミャンマー31日の感染者91人、新たな死者確認されず安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事30日の感染者91人、新たに死者１人ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染者176人、陽性率は1.6％にミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染211人、前日比18人減ミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染229人、陽性率は1.3％ミャンマー社会保健医療社会一般24日の新規感染629人、死者は８人ミャンマー社会保健医療社会一般