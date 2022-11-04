雇用主のＭＰＦ滞納、数年来の最悪に

香港雇用主のＭＰＦ滞納、数年来の最悪に金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般統計雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事ＭＰＦ、来年に中国国債への投資解禁香港金融マクロ経済金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制ＭＰＦの20年運用利回り、世界トップ水準に香港金融統計金融一般証券保険政策・法律・規制ＭＰＦ管理局、ｅＭＰＦの運営会社を設立香港金融ＩＴ一般金融一般雇用・労務政策・法律・規制ｅＭＰＦ、25年に全面運用開始香港経済ＩＴ一般金融一般雇用・労務政策・法律・規制MPF管理局、延滞者に初の差し押さえ香港社会マクロ経済自動車二輪車金融一般保険社会一般事件雇用・労務政策・法律・規制