自費ＰＣＲ検査、安さか早さ選べるように

香港自費ＰＣＲ検査、安さか早さ選べるように社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般【ロックダウン記】番外編：「隔離の達人」語る（下）中国-全国社会社会一般中国中免、１～９月は45％減益＝コロナ影響中国-北京商業決算小売り無印良品が美団と提携、即時配達サービス中国-北京商業ＩＴ一般その他サービス社会一般小売り外食・飲食鴻海工場から退避開始、コロナで遮断中国-全国製造電子・コンピューター食品・飲料その他製造雇用・労務コロナ国内感染、31日は498人中国-全国社会保健医療社会一般関連記事広東からのマカオ入境、陰性証明の基準緩和マカオ観光観光政策・法律・規制入国前の陰性証明、迅速抗原検査も可能にフィリピン社会社会一般政策・法律・規制天津から北京へ移動、陰性証明の提示継続中国-北京社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制西安市、病院到着前に陰性証明求めず中国-陝西社会保健医療社会一般政策・法律・規制渡航前ＰＣＲ検査、スワブ採取のみ有効マレーシア社会保健医療空運社会一般外交