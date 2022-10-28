電気自動車、輸入販売活発に

ミャンマー電気自動車、輸入販売活発に地場企業３社が許可取得PICK UP車両NEW国・地域ミャンマー業種車両関連タグ中国ミャンマー自動車電機電力・ガス・水道小売りインフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＭＧ、新型ＥＶ「ＭＧ４」を月内に投入タイ車両自動車NEWビンファスト、ＥＶ充電関連の法整備を要請ベトナム車両自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW電気自動車、輸入販売活発に 地場企業３社が許可取得ミャンマー車両自動車電機インフラ電力・ガス・水道環境小売りNEW車登録累計2536万台、環境対応車が増加韓国車両統計自動車百度が新ＥＶ、ＡＩ活用で自動運転中国-北京車両自動車ＩＴ一般ＮＩＯが合肥に電池会社、自前確保へ布石中国-上海車両自動車証券車部品関連記事ＮＥＶの合衆汽車、充電代行サービス開始中国-浙江車両自動車その他サービスＮＥＶの合衆汽車、科創板に上場準備中国-浙江車両自動車証券ＮＥＶのナタ汽車、上半期の新車販売13％増中国-浙江車両統計自動車合衆汽車、江西省にＮＥＶ工場中国-江西車両自動車設備投資建設・プラント合衆汽車、上海ＭＳで新ＥＶ３モデル発表中国-浙江車両自動車